Россиян научили выбирать качественный сыр. Лучше всего покупать продукт с тонкой, ровной и неповрежденной коркой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

По словам специалистов, на разрезе в качественном сыре не должно быть трещин и неровностей. Что касается запаха, то допустим пряный аромат или слегка кисловатый. «Ни в коем случае не прогорклый, тухлый, сальный. Не допустимо наличие плесени, за исключением специальных сортов», — говорится в сообщении.

Цвет сыра может варьироваться от белого до желтого, но должен быть равномерным по всей массе. Равномерной должна быть и консистенция, рыхлость и трещины не допускаются.

Ранее специалисты Роспотребнадзора предупреждали о необходимости правильной обработки сырой рыбы, чтобы избежать заражения паразитами. Варить рыбу следует не менее 15 минут, засаливать мелкую рыбу нужно не менее двух недель, а крупную — не менее 40 дней.