Россиянам напомнили о риске заразиться паразитами от рыбы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

«Следует помнить, что рыба и рыбная продукция могут быть заражены паразитами. Наиболее распространенными являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы и анизакидозы», — говорится в сообщении. В некоторых случаях заболевания могут приводить к инвалидности и смерти.

В частности, заражение описторхозом происходит при употреблении в пищу карпов, язей, плотвы, красноперки и других видов рыб в необеззараженном виде. «Меры личной профилактики просты: варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания; жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут; солить: мелкую рыбу в течение 14 дней, крупную (свыше 25 сантиметров.) в течение 40 суток с добавлением двух килограммов соли на 10 килограммов рыбы», — посоветовали в ведомстве.

Ранее об опасных паразитах в рыбе предупреждали эксперты Роскачества. По словам специалистов, личинки нематод, вызывающие анизакидоз, могут присутствовать в 20 семействах промысловых морских рыб, в том числе, в скумбрии, тунце, горбуше, морском окуне, а также в кальмарах, осьминогах и креветках.