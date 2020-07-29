Козу арестовали за хождение без медицинской маски

Полицейские в индийском городе Канпур, штат Уттар-Прадеш, арестовали козу за то, что она ходила в районе Бекон-Гейндж в центре города без защитной маски. Об этом сообщает издание Dunya News.

Охрана заметила козу без медицинской маски, забрала ее и на джипе отвезла в полицейский участок. Хозяин животного явился в участок и умолял полицейских вернуть ему питомицу, в результате чего животное отпустили с предупреждением о недопустимости дальнейших нарушений.

«Люди заставляют собак носить маски, почему бы козе не делать этого?» — прокомментировал произошедшее дежурный офицер полицейского участка Сайфуддин Бег (Saifuddin Beg).

Ранее сообщалось, что в США козла, которого заставляли употреблять наркотики и алкоголь, отправили на курсы терапевтических животных. Со временем он оправился, начал с удовольствием есть фрукты и овощи, а также полюбил общаться с людьми и ревнует, когда посетители приюта уделяют внимание другим животным.