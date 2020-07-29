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Москвич влюбился и выгнал родителей из квартиры

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Московский адвокат, владеющий элитным жильем, выгнал своих пожилых родителей с сестрой из их квартиры и сменил замки. Пенсионеры говорят, что такая перемена в поведении сына произошла после того, как он женился. Об этом сообщает НТВ.

Семье Лябах пришлось вызывать полицию, чтобы попасть внутрь. Михаилу принадлежит только половина жилплощади, однако это не помешало ему сдать квартиру посторонним. До этого родственники уже обращались к слесарю, чтобы тот открыл дверь, но подоспевший Михаил выставил родителей на улицу.

Отец Михаила Владимир сам приобрел недвижимость, чтобы у детей было жилье в столице. Семья жила вместе, пока адвокат не влюбился и не уговорил родителей временно съехать. Сразу после этого он внес их в черный список, сменил замки и нашел съемщиков для квартиры. Свою долю мужчина готов отдать только за три миллиона.

«Мало того, что у него большие апартаменты, он еще одни купил рядом. Продал конный завод за 70 миллионов, а с меня требует три за эту долю. Я пенсионерка, где я возьму эти три миллиона?» — говорит мать Михаила Светлана.

Супруги Лябах уже подали иск о вселении и выиграли его. Как только данное решение вступит в силу, они намерены вернуться в свое законное жилье.

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