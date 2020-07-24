Дочь советского адмирала выгнали из квартиры в центре Москвы

Наталью Аракелову, дочь советского адмирала Николая Смирнова, принудительно выселили из квартиры в Институтском переулке в центре Москвы. Об этом сообщает НТВ.

Женщину выгнал на улицу совладелец недвижимости — Георгий Закревский, сын покойного супруга 74-летней пенсионерки. В квартире ему принадлежит 25-процентная доля. «Я наследник по закону. Не какой-то рейдер, который купил два метра. Я здесь владею 25 процентами», — заявил мужчина корреспонденту канала.

Аракелова в свою очередь сообщила, что не может попасть в свою квартиру — ключи и документы забрал Закревский. Юристы и соседи утверждают, что недвижимость дочери адмирала захватили. По их словам, за женщиной ведется слежка, во дворе почти каждый день дежурит одна и та же машина.

«Это самый настоящий рейдерский захват квартиры. Первый признак — самоуправно сделали. Это 330-я статья Уголовного кодекса. Это преступление носит длящийся характер», — отметил юрист Сергей Лобанов. Полиция, по данным НТВ, в имущественный конфликт вмешиваться отказывается.

Адмирал Николай Смирнов — советский военачальник, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Внес существенный вклад в развитие отечественного флота. Именем Смирнова названы улицы во Владивостоке и на родине, в селе Парфеньево (Костромская область).

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