В Индии объяснили «неудачу» России с Китаем

Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Триумф из России в Китай является «неудачей» для обоих, объясняет The Economic Times.

Индийская газета напоминает, что официально приостановка объясняется пандемией коронавирусной инфекции, однако в действительности может быть связана с ситуацией вокруг ученого Валерия Митько.

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«Российская приостановка ракет С-400 в Китай происходит после того, как Москва ранее обвинила Пекин в шпионаже, несмотря на то что две страны поддерживали довольно хорошие отношения на протяжении многих лет», — пишет издание.

В июле польский портал Defence24 сообщал, что приостановка поставок С-400 «Триумф» из России в Китай может быть связана не с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, а китайско-индийским приграничным конфликтом.

В июне 2020 года ФСБ предъявила обвинение в госизмене президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, 78-летнему Валерию Митько, который подозревается в передаче Китаю сведений о российских разработках в области гидроакустики и способах обнаружения подводных лодок.