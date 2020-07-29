В сети вспыхнул спор о мужских сосках

Пользователь Reddit с ником _justinm307 поинтересовался у других юзеров мнением о том, какой была бы реакция женщин, если бы мужчины тоже скрывали от всех свои соски. После этого в сети вспыхнул спор: многие посчитали, что в таком случае девушки тоже бы испытывали сексуальное возбуждение, как и парни при взгляде на женскую грудь. Другие воспротивились такому предположению.

Пользователь julianwelton отметил, что считает, что мужской торс и сейчас является одной из наиболее привлекательных частей тела мужчины в глазах женщин. При этом некоторые уточнили, что это на самом деле зависит от внешнего вида самого торса.

Многие женщины подчеркнули, что их действительно привлекает мужская грудь. В то же время, они перечислили другие части тела, которые их возбуждают. В частности, Yuyu-Frenchy отметила, что ей также нравится смотреть на руки, попу и ноги. Также крайне неожиданным для многих оказалось, что девушек привлекают предплечья парней.

NeitherMountain1 предложил поставить вопрос несколько иначе. Он отметил, что женщин и так привлекает тело мужчины. «Некоторых возбуждают и соски. Люди просто заводятся при виде тела человека, который им в целом нравится. Так что мужчины возбуждаются при взгляде на женскую грудь не только из-за того, что ее нельзя показывать в обществе», — заявил юзер.

Ранее 28 июля пользователь Reddit рассказал, что его девушка сделал ему предложение. По словам юзера, он сам готовился позвать свою подругу замуж и даже купил кольцо, однако она его опередила и первая сделала предложение. «Я не мог поверить! Я был в полном экстазе и незамедлительно согласился», — описал он. Рассказчик предложил другим мужчинам поделиться своими историями, и на призыв откликнулись сотни пользователей.

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