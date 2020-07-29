Избитую на камеру российскую школьницу назвали виноватой

Избившие сверстницу за оскорбление в соцсетях и снявшие издевательства на видео школьники из Красноуральска Свердловской области не стали перед ней извиняться. Она якобы «была виновата и никаких извинений не ждет», заявил одноклассник пострадавшей в разговоре с изданием «Подъем».

«Она обращалась с ними как с мусором, оскорбляла (в основном матерными словами) и много лгала. (...) Ее все устраивает, но после травли она не очень хочет с ними общаться. (...) [Девочка] чувствует себя нормально, да и внешне нет особо никаких повреждений, правда, на лице остались синяки», — рассказал мальчик, который назвал пострадавшую виноватой в конфликте.

Видео избиения появилось в сети ранее. На нем четверо подростков — два мальчика и две девочки — напали на 13-летнюю сверстницу и по очереди били ее руками и ногами и таскали за волосы. Конфликт разгорелся после того, как потерпевшая грубо выразилась в адрес одной из нападающих в социальной сети. Сотрудники правоохранительных органов пригласили всех участников инцидента вместе с родителями на воспитательные беседы. На родителей были оформлены административные протоколы за ненадлежащее поведение школьников. Подростков поставили на учет.