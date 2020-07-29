ФСБ задержала готовивших нападения на силовиков террористов

ФСБ задержала группу выходцев из Средней Азии, которые готовили нападения на силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным спецслужб, задержанные являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они планировали нападения и убийства российских военных и полицейских. Кроме того, участники подпольной ячейки ИГ занимались сбором денег на нужды террористов и вербовкой новых сторонников.

Группу граждан Таджикистана задержали в квартире в Петербурге 29 июля, уточняет Telegram-канал «Опер Слил». В отношении одного из них по фамилии Камилов возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности путем финансирования. Он, являясь активным членом ИГ, завербовал нескольких земляков, которые планировали отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.

Но перед поездкой подозреваемые намеревались присягнуть ИГ, совершив нападения на сотрудников МВД или Росгвардии с использованием холодного оружия, а в случае неудачи рассматривали вариант убийства мирных граждан.

28 июля в Ингушетии неизвестные расстреляли безоружного сотрудника Росгвардии Микаила Алиева. Нападение произошло в Сунженском районе республики, неподалеку от автодороги Р-217 «Кавказ». Трое неизвестных несколько раз выстрелили в Алиева, когда он общался с девушкой в поле около дороги, после чего скрылись с места происшествия.

От полученных ранений Алиев скончался. Он успел сесть в машину и проехать несколько метров.

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