ФСБ показала задержание готовивших нападения на силовиков террористов

В Санкт-Петербурге операция ФСБ против готовивших нападения на силовиков террористов попала на видео. Ролик в среду, 29 июля, публикует РИА Новости

На кадрах видно, как оперативники задержали одного из террористов на улице города. Мужчину неожиданным бойцовским приемом уложили на асфальт, а затем занесли в синий микроавтобус. Также показано задержание его сподвижников сотрудниками спецназа ФСБ. Они забежали в квартиру и заковали в наручники всех подозреваемых, усадив их лицом к стене.

По данным спецслужб, задержанные являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они планировали нападения и убийства российских военных и полицейских. Кроме того, участники подпольной ячейки ИГ занимались сбором денег на нужды террористов и вербовкой новых сторонников.

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