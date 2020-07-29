Пара придумала изощренный способ мести шумным соседям

twitter

Пользователь Twitter с ником Laugh & RT продемонстрировал изощренный способ отомстить шумным соседям. Ролик, в котором мужчина показал свой метод, за два дня набрал шесть миллионов просмотров и более 650 тысяч лайков.

В видео он держит свою возлюбленную вниз головой, при этом ее ноги оказываются на потолке. В такой позиции они проходят по комнате. «Моя девушка и я очень устали от того, что наши соседи сверху постоянно топают», — подписал он ролик.

В комментариях многие признались, что очень сочувствуют паре, страдающей от шумных соседей сверху. Некоторые призвали автора ролика обратить внимание на то, что проблема может быть не в соседях. «Моими соседями сверху как-то были пожилые супруги. Мы точно знаем, что они не топали, но в нашей квартире казалось, что топали. Как же хорошо, что теперь у меня свой дом!» — поделился @ThaScarecro. При этом несколько пользователей написали автору ролика, что отправились бы скандалить с соседями снизу, если бы те топали по потолку.

Пользователь Reddit поделился историей о том, как решил «отравить» своего соседа. Мужчина был уверен, что тот ворует его еду, и, зная о непереносимости лактозы, секретно заменил свое миндальное молоко на коровье.