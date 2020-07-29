Президент США Дональд Трамп раскрыл причину распада СССР в беседе с журналистами. Об этом пишет «Интерфакс».

Как считает американский лидер, Советский Союз якобы погубила неудачная война в Афганистане. Так, советские власти потеряли в ней огромное количество денег и человеческих жизней.

«Если задумаетесь о России, то поймете, что она стала Россией и перестала быть СССР именно из-за Афганистана», — отметил Трамп.

По этой причине он выразил сомнения насчет того, что Россия могла сотрудничать с террористическим движением «Талибан» (организация запрещена в России) и передавать деньги за нападения на военных США.

Ранее Трамп сообщил, что не стал говорить с президентом России Владимиром Путиным о предполагаемом сговоре Москвы с талибами. Трамп подчеркнул, что общался с российским лидером на другие темы, и отметил, что сведения о сотрудничестве российской стороны с талибами «многие называют фейковыми новостями».

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с террористами.

В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры: не все американское разведывательное сообщество считает доказательства достаточно убедительными.

Афганская война (1979—1989) – военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан (ДРА). Конфликт проходил между правительственными войсками Афганистана и вооруженными формированиями афганских моджахедов.