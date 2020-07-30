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Отправившаяся в Турцию россиянка рассказала об испорченном отдыхе

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Фото: Александр Любарский / «Коммерсантъ»

Отправившаяся в Турцию во время пандемии коронавируса российская туристка рассказала об испорченном отдыхе. Своими впечатлениями она поделилась с «Московским комсомольцем».

По словам Татьяны, улетевшей в Аланбю через Минск, отель, который она за «немалые деньги» забронировала еще зимой, оказался закрыт. По этой причине ее и десятки других туристов увезли в гостиницу на противоположном конце города.

«Уже после заселения выяснилось, что отель ниже классом, чем забронированный изначально. (...) Шведский стол оказался очень скудным, анимации не было, а номера убирали только раз в три-четыре дня», — рассказала путешественница.

Она отметила, что стоимость номера в объекте размещения оказалась на 30 долларов ниже указанной в ваучере, однако деньги отдыхающим не вернули. Туристы пожаловались в турецкую полицию и вызвали в отделение представителя туроператора, однако в результате россиянам «просто организовали бесплатные экскурсии», о переселении в более комфортабельные условия «речи даже не шло».

После этого, по словам Татьяны, несколько отдыхающих поехали в ранее забронированный отель и узнали, что он работает и «вовсю принимает туристов». «Но при попытке проверить свою бронь люди выяснили, что таковая отсутствует или была снята самим отелем из-за овербукинга. Операторы страны-отправителя не знать об этом не могли», — подытожила женщина.

Агент одной из российских турфирм Елена Зуенко в беседе с журналистами отметила, что открытие Турции для россиян наверняка «ознаменуется многочисленными скандалами». Проблема состоит в том, что в стране пока открылась только часть отелей, остальные сократили число постояльцев из-за противовирусных мер, и все вместе привело к овербукингу — ситуации, когда число забронированных мест превысило реальное.

«Все это известно российским туроператорам, но для них сейчас прибыль превыше всего, а мелочи из серии замена отеля они считают несущественными. Из-за этого многие туристы заранее не знают о том, что их отдых пройдет не в том месте, на которое они рассчитывали», — пояснила Зуенко, добавив, что замена отелей часто бывает неравноценной.

Агент посоветовала россиянам, отправляющимся в Турцию, «не верить на слово турфирмам, готовым на все, лишь бы продать тур», а перед покупкой путевки самим убедиться, работает ли выбранный отель и есть ли бронь на их имя в нужные даты.

Ранее российских туристов предупредили, что турфирмы могут заманивать отдыхающих в Турцию и скрывать реальную обстановку с распространением коронавируса и условиями пребывания на курортах.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с августа. Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться.

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