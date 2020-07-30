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Блогерша похвасталась поездкой без прав на авто родителей-полицейских

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Блогерша под ником владисlove в соцсети Twitter похвасталась историей, как совершила поездку на автомобиле без прав. Девушка также заметила, что благодаря родителям-полицейским ее отпустили сотрудники ГИБДД.

«Я в шоке от своих родителей, мало ли я уже второй день катаюсь на их машинке, но еще и умудрилась вчера попасться гаишникам. А они (родители) даже замечание не дали, посмеялись и все», — написала девушка (орфография и пунктуация сохранены).

Пользователям Twitter не понравилось ее поведение, и они стали призывать привлечь девушку к ответственности. Из-за повышенного внимания блогерша сначала закрыла аккаунт в Twitter, а вскоре удалила его.

Как сообщает Ykt, сотрудники ГАИ остановили авто и попросили девушку показать документы. Она позвонила отцу и сказала, что ее остановили. Правоохранители узнали машину и после звонка отпустили блогершу.

В управлении МВД России по Якутии заявили, что начали служебную проверку. В ведомстве подчеркнули, что при подтверждении информации сотрудники полиции будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а девушка — к административной, так как управляла автомобилем без прав.

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