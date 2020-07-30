Российская каратистка избила любовницу мужа и была осуждена

Российская каратистка из Пензенской области была осуждена в Сердобском районе за избиение любовницы своего мужа. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд установил, что днем 4 мая осужденная во дворе дома любовницы супруга на почве личных неприязненных отношений умышленно избила ее деревянным кухонным молотком и ногами. Женщины встретились рядом с магазином и обида каратистки спровоцировала ее нападение на соперницу.

На судебном заседании 39-летняя женщина свою вину признала полностью. Ей назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Ранее жительница Новосибирской области избила полицейского копченой рыбой и была осуждена на год условно. В суде установлено, что в апреле 2019 года 31-летняя россиянка незаконно торговала копченостями на перроне станции Барабинск. К ней подошел сотрудник МВД и потребовал прекратить торговлю и уйти. В ответ она несколько раз ударила его руками и ногами по голове и правой ноге. Подсудимая была признана виновной по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»).