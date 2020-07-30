Умер один из основателей The Roots

Умер один из основателей американской хип-хоп-группы The Roots Malik B (настоящее имя — Малик Абдул Басит). Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте коллектива.

«Мы с сожалением сообщаем вам о смерти нашего любимого брата и давнего члена The Roots Малика Абдула Басита. Пусть его помнят за преданность исламу и за то, что он был одним из самых одаренных MC в истории. Мы просим вас с уважением отнестись к его семье в это траурное время», — говорится в публикации.

Причина смерти 47-летнего музыканта не уточняется. Как сообщает NBC News, Malik B злоупотреблял психоактивными веществами.

Дебютный альбом The Rooors под названием Organix! вышел в 1993 году и разошелся тиражом 150 тысяч копий. Артист работал с коллективом над первыми четырьмя пластинками, а затем покинул группу и занялся сольной карьерой. После ухода из The Roots он продолжал периодически сотрудничать с музыкантами.