Адвокат оценил пристрастие Ефремова к алкоголю

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев высказался на тему пристрастия его клиента к алкоголю. Его слова в четверг, 30 июля, передает ТАСС.

«Он не страдает алкоголизмом. Ну, а то, что выпивает иногда, так разве он единственный в России употребляет алкоголь? Я сам как адвокат иногда употребляю», — признался Пашаев.

Юрист также отметил, что преждевременно говорить о том, что Ефремов находился в состоянии наркотического опьянения в момент ДТП, в которое он попал 8 июня в центре Москвы.

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Ранее 29 июля Пашаев опроверг информацию о том, что актер признал свою вину по делу о смертельном ДТП.

В среду также должно было состояться предварительное слушание по делу актера. Адвокаты Ефремова не явились в суд, поэтому слушание было перенесено на 30 июля. Ирина Стерхова, гражданская жена водителя Сергея Захарова, который погиб в устроенной Ефремовым аварии, рассказала, что хотела бы посмотреть артисту в глаза и посоветовать ему поменьше пить.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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