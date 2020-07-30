Иностранные СМИ удивились переплывшему реку российскому танку

Журналисты аргентинской газеты Clarino опубликовали кадры Минобороны, снятые во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ. Сотрудники иностранного СМИ были удивлены тому, как танк проходит по дну реки.

На кадрах видно, как бронированная машина преодолевает водное препятствие, глубина которого составляет пять метров. «Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало», — говорится в статье. Авторы такие отметили, что такие действия техники впечатляют.

По данным газеты, модель танка значительно усовершенствовали с помощью структурных изменений. Они также назвали танк «беспрецедентным смертельным оружием» и сравнили его с субмариной. В Минобороны пояснили, что Т-72БЗ оснащен специальными воздухоотводами. Во время движения по дну экипаж не допускал остановок и резких поворотов, ориентируясь по специальным приборам.