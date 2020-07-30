Показан способ спасти севшую после стирки одежду

tiktok

Популярная блогерша нашла способ спасти одежду, которая села после стирки, и поделилась им с подписчиками. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница с никнеймом @bonniewyrick в одном из роликов показала, как увеличила платье на несколько размеров. На размещенных кадрах она кладет вещь в горячую воду, куда предварительно добавила дешевый кондиционер для волос. После этого блогерша аккуратно растягивает мокрое платье в разные стороны.

В конце девушка демонстрирует полученный результат, снимая саму себя в описанном наряде. Видео стало вирусным и набрало больше 200 тысяч просмотров и 14 тысяч лайков. Подписчики поблагодарили Бонни Уайрик (Bonnie Wyrick) комментариях под постом. «Ты изменила мою жизнь», «Ого, какой шикарный способ», «Ты просто гений», «Спасибо тебе большое, я часто сталкиваюсь с такой проблемой», — писали они.

В июне другая пользовательница TikTok раскрыла способ подобрать идеальный размер джинсов без примерки. По словам Билли Ньюленд (Billie Newland), определить нужный размер брюк любого бренда можно с помощью предплечья. На видео она берет джинсы и помещает руку внутрь их пояса. Оказалось, что если между предплечьем и изделием остается зазор, то они слишком большие.