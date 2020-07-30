В российском городе часть мемориала Победы рухнула через три дня после открытия

В Кемерове часть мемориала Победы в Великой Отечественной войне рухнула через три дня после открытия, состоявшегося 27 июля. Об этом сообщает агентство FlashSiberia.

Часть разрушенного мемориала попала на видео, его опубликовали в сообществе «Регион-42. Кемерово». На кадрах видно, что разрушен стеклянный стенд с фотографиями жителей региона, которые участвовали в войне.

В мэрии города агентству сказали, что подрядчик восстановит повредившуюся часть мемориала за свой счет.

Ранее сообщалось, что в селе Карагай в Пермском крае подросток взяла венок с мемориала Великой Отечественной войны и укрылась им. В пресс-службе областного управления МВД заявили, что девушке 13 лет, она объяснила свои действия желанием пошутить. Ее мать привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.