Золотые украшения оказались не нужны

В мире упал спрос на ювелирные украшения из золота, в то время как сам драгоценный металл продолжает дорожать. Глобальный спрос на изделия рухнул на 53 процента — рекордного минимума, передает ТАСС.

Ненужными украшения оказались из-за общей нестабильности в мире из-за пандемии коронавируса, ограничительных мер и экономического кризиса. Сказывается и тот факт, что у покупателей снизились доходы. Прогнозировать, когда восстановится спрос, пока никто не берется. По мнению директора по взаимодействию с рынками WGC Джона Маллигана, это во многом зависит от ситуации в экономике и покупательной способности. «Существенного восстановления в краткосрочной перспективе не ожидается», — констатировал эксперт.

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Спрос на готовые украшения падает на фоне рекордных цен на золото. Драгоценный металл стал своего рода тихой гаванью для инвесторов и укрепляется на рынке в связи с угрозой новой волны коронавируса и нарастающим напряжением между США и Китаем. По мнению аналитиков, за два года стоимость унции золота может перевалить за три тысячи долларов.

Не лучшим образом ситуация сказывается и на рынке драгоценных камней. Например, один из гигантов рынка — российская АЛРОСА — пережила худшие месяцы в своей истории с падением продаж более чем в десять раз. Восстановления показателей ждут только к концу года.