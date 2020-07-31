В Москве умерли 13 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались 13 человек с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

У всех умерших была диагностирована пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии в Москве скончались 4473 человека с коронавирусом.

По данным оперативного штаба в России за минувшие сутки зафиксировали 5482 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Больше всего новых случаев выявили в Москве (695) и Свердловской области (210). Меньше всего заражений произошло в Еврейской автономной области (2), Ненецком автономном округе (1) и Севастополе (1). За прошедшие сутки зафиксирован 161 летальный исход и 8755 выздоровлений.

Всего в стране с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 834 499 человек.