Путин снизил налоги для целой отрасли

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он предполагает бессрочное снижение налога на прибыль для IT-компаний с 20 до 3 процентов. Страховые взносы снижаются с 14 до 7,6 процента. Новые налоговые ставки предназначены для бизнеса, у которого 90 процентов доходов поступают от продажи программного обеспечения (ПО) и услуг по его разработке и внедрению. Новые правила вступят в силу с 2021 года.

Документ также отменяет нулевой НДС на продажу ПО. Теперь на льготу смогут претендовать только компании, которые входят в специальный реестр производителей софта.

Идею провести налоговый маневр в России в IT-сфере Владимир Путин озвучил в июне во время обращения к россиянам. Он отметил, что российские налоговые ставки в таком случае будут одними из самых лучших в мире и ниже, чем в таких привлекательных для IT юрисдикциях, как Индия и Ирландия.

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