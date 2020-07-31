В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным

В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Первый памятник военным, о котором говорится в расследовании, установлен в парке Победы в Калининграде. На нем высечено имя полковника Е.Г. Велева, погибшего 1 августа 2016 года. Место гибели военнослужащего не указано. Однако журналисты пояснили, что 1 августа 2016-го в Сирии был сбит российский военный вертолет Ми-8. В результате крушения погибли пять человек, находившихся на борту: три члена экипажа и два офицера российского центра по примирению сторон. Личности летчиков стали известны сразу: командир экипажа Роман Павлов, штурман Олег Шеламов и бортмеханик Алексей Шорохов. Имена погибших вместе с ними офицеров официально не названы до сих пор. Одним из них, предположительно, и является Велев.
Рядом с этой фамилией на памятнике выбиты данные капитана Сил специальных операций Сергея Суслова. Его могилу в 2016 году обнаружила группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) в подмосковном Солнечногорске. «Русская служба Би-би-си» пишет, что при жизни Суслов был награжден медалями «За присоединение Крыма» и «За отвагу», посмертно стал кавалером ордена Мужества. Где погиб офицер, не указано, однако дата его смерти — 14 июня 2014 года, когда на востоке Украины шли бои за Мариуполь.
Другой монумент — «Землякам, погибшим в локальных конфликтах» — находится в Саратове. Каждый раз после того, как на нем появляются новые имена, местный филиал «Боевого братства» проводит траурные митинги. На памятнике, помимо прочих, указаны имена погибших в Сирии кадровых военных, убитых в Чечне полицейских и смертельно раненого в голову под Пальмирой наемника частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
«Недавно на саратовском мемориале появилось две новых фамилии: "ст. лейтенант Ключников Р. Е." и "подполковник Иванов В. А.". Министерство обороны России ничего не сообщало о гибели этих военнослужащих», — говорится в статье. Журналисты выяснили, что подполковник Владимир Иванов в 2019 году был посмертно награжден орденом Мужества, награду получил его отец. Один из саратовских депутатов, присутствовавший на церемонии сообщил, что указ о награждении офицера был закрытым. При этом он уточнил, что Иванова наградили за боевые действия в Сирии.
Подобные мемориалы с именами неизвестно где погибших военных есть в Хабаровске, Зарайске (Московская область), Самаре, Новопавловске (Ставропольский край) и других.
В мае 2015 года президент России Владимир Путин своим указом засекретил информацию о потерях среди военнослужащих в мирное время в период проведения специальных операций. Также гостайной стали сведения о лицах, изучаемых спецслужбами и правоохранительными органами в интересах привлечения их к сотрудничеству на конфиденциальной основе по линии разведывательной, контрразведывательной или иной оперативно-разыскной деятельности.