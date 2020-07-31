Ростуризм поможет развитию Мурманской области

Ростуризм готов помочь развитию Мурманской области и поддержать инвестиционные проекты. Об этом заявила глава агентства Зарина Догузова на встрече с губернатором Андреем Чибисом, передает издание «Хибины.com».

На встрече обсуждалась необходимость инвестирования в приоритетные туристические направления и сопутствующую инфраструктуру. По словам Чибиса, туристическая индустрия — одно из приоритетных направлений развития экономики региона. Он уточнил, что, привлекая туристов, власти стараются сохранять самобытность и природу территорий.

Догузова заявила, что у Мурманской области есть природные условия, чтобы притягивать туристов. Она добавила, что Ростуризм синхронизирует с регионом действия по развитию туристической инфраструктуры и поможет повысить доступность и качество туристических услуг в области для россиян.

17 июля сообщалось, что в Лапландском государственном природном биосферном заповеднике под Мурманском появится экологическая тропа «Лапландская кругосветка» длиной в 14 километров. На тропе есть точки, с которых будет открываться вид на природу. Там также оборудуют проход к настоящей медвежьей берлоге. По направлению маршрута будут установлены маркеры и информационные стенды с описанием животных и растений. По предварительным оценкам, передвижение будет занимать от 8 до 10 часов в зависимости от скорости движения.