Под Мурманском появится 14-километровая экотропа

В заповеднике под Мурманском к сентябрю появится экологическая тропа «Лапландская кругосветка» длиной 14 километров. Об этом сообщил директор Лапландского государственного природного биосферного заповедника Сергей Шестаков, передает ТАСС.

Шестаков рассказал, что ученые и волонтеры уже приступили к оборудованию маршрута, 25 июля планируется начать основной этап работ. Он уточнил, что в заповеднике уже есть две тропы по 3 и 3,5 километра, ведущие на вершины Ельнюн-1 и Ельнюн-2, и ученые решили объединить эти маршруты, чтобы создать единую пешеходную магистраль.

На тропе есть точки, с которых будет открываться хороший вид на местную природу, уточнил Шестаков. По его словам, пешеходы смогут увидеть разные ландшафты, ощутить смену растительных поясов, посмотреть заповедных птиц и животных. Он добавил, что на новом участке тропы оборудуют проход к настоящей медвежьей берлоге.

По ходу маршрута будут установлены маркеры и информационные стенды с описанием животных и растений. Часть тропы будет проходить по каменным плитам, часть — по лесной зоне. В низинах уложат деревянный настил, чтобы сохранить почву и сделать передвижение удобным для пешеходов. По предварительным оценкам, передвижение будет занимать от 8 до 10 часов в зависимости от скорости движения.

На территории Лапландского государственного заповедника обитает 31 вид крупных млекопитающих, в том числе дикий северный олень, занесенный в Красную книгу России, лось, медведь, росомаха, более 200 видов птиц. Его территория занимает 278 435 гектаров, охранную зону составляют 27 998 гектаров. Это четвертый по величине государственный природный заповедник в европейской части России, пишет ТАСС.

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