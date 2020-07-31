Еще один чемпион мира покинул футбол после игры в России

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Германии Бенедикт Хаведес объявил о завершении карьеры футболиста. Слова спортсмена приводит Der Spiegel.

32-летний футболист признался, что уход из спорта связан со стремлением побольше времени проводить с семьей. «Я все еще могу выступать на высоком уровне. За "Локомотив" играл в Лиге чемпионов, мы выигрывали Кубок. Конечно, в моем возрасте сложнее восстанавливаться. Но опыт помогает в этом отношении. Просто недавно я столкнулся с тем, что мне необходимо больше времени проводить в кругу семьи. Футбол потерял прежнюю важность. Моему сыну уже 21 месяц, к сожалению, мне не удавалось проводить с ним много времени, пока я жил в Москве», — заявил Хеведес.

Чемпион мира в составе сборной Германии перешел в московский клуб в июле 2018-го. Вместе с «Локомотивом» он выиграл Кубок России и Суперкубок страны. На счету немца 35 матчей в составе клуба в рамках Тинькофф Российской премьер-лиги.

17 июля о завершении карьеры заявил другой чемпион мира в составе немецкой национальной команды. Андре Шюррле завершил карьеру после выступлений за московский «Спартак».

До переезда в Россию Хеведес выступал за «Ювентус» и «Шальке-04». В составе сборной Германии он провел 44 матча.