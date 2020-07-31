Роспотребнадзор дал советы по питанию выезжающим за границу россиянам

Роспотребнадзор рекомендует выезжающим за границу россиянам придерживаться определенных правил питания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно сообщению Роспотребнадзора, из рациона путешественникам следует исключить все, что может содержать мясо или полуфабрикаты диких животных. Туристам также не стоит есть и пить из чужой или грязной посуды. Помимо этого, принимать пищу лучше на открытом воздухе или в номере отеля.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с августа. Первое время полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться.