Трамп отреагировал на отмену смертного приговора Царнаеву

Президент США Дональд Трамп отреагировал на отмену смертного приговора Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне. Об этом сообщает ТАСС.

«Это нелепо», — заявил американский лидер во время выступления в штате Флорида.

Ранее американский аппелляционный суд отменил смертный приговор Царнаеву по пунктам обвинения 4, 5, 9, 10 и 14.

В результате взрывов на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года погибли три человека, более 260 получили ранения. Спецслужбы установили, что подозреваемыми в совершении преступления являются братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. В ходе преследования они вступили в перестрелку с полицией, Тамерлан получил смертельное ранение, а Джохар был задержан.