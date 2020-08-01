Россиянин поругался с собутыльниками и поджег их

Россиянин после ссоры с собутыльниками облил их бензином и поджег. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Следственного комитета (СК) по Кировской области (Приволжский федеральный округ).

Это произошло в поселке Оричи в ночь на субботу, 1 августа. Подозреваемому 34 года, его имя не раскрывается. «Подозреваемый, в ходе ссоры во время распития спиртных напитков облил бензином и поджог 29-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека», — указали в СК. Мужчина скрылся.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние сейчас расценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по статье, мужчину, пытавшегося сжечь людей, пока не нашли.

Похожий случай произошел в мае в Москве. Тогда мужчина облил бензином и поджог свою бывшую сожительницу. Он признался, что сделал это из ревности, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.