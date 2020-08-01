Украина ухудшила прогноз по коронавирусу

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ухудшил прогноз по ситуации с коронавирусом в стране. Об этом он заявил на брифинге, передает РИА Новости.

По его данным, изначально Украина двигалась по «желто-зеленому» сценарию. Однако спустя месяц после публикации первого прогноза стало понятно, что динамика отражает «желтый» сценарий. «К сожалению, мы ориентируемся на четыре тысячи летальных случаев и около 400 тысяч случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране», — отметил Ляшко.

30 июля Украина поставила антирекорд по заражению коронавирусом. За сутки выявили 1197 новых случаев. Накануне Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. В список попали Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

По данным на 1 августа, в мире насчитывается более 17,6 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 680 тысяч скончались, еще 10,3 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР. На Украине выявлено 72 тысячи случаев заболевания.