Украина поставила антирекорд по заражению коронавирусом

Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — 1197 новых случаев, выявленных за сутки. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает 112.ua со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Наибольший прирост выявлен в Киеве — 199 зараженных, во Львовской области (131) и Ровненской области (105).

Всего с начала пандемии в стране были выявлены 68 794 инфицированных. Скончались 1673 пациента, из них 23 умерли за последние сутки. Выздоровели 38 154 зараженных.

Накануне Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. В список попали Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.