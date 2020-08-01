Власти ответили на идею ввести новый налог в России

В Минэкономразвития ответили, что идея ввести в России новый налог не обсуждается. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Речь идет о едином оборотном налоге в 6,2 процента от выручки, который должен заменить четыре основных налога (НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ) для реализации принципа равенства налогообложения. Такая идея содержится в проекте плана проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) на 2021 год.

Как пояснили в ведомстве, предложения в проект плана проведения ОФВ могут поступать от представителей бизнеса, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций. «Данное предложение поступило от гражданина, и в рамках формальной процедуры должно быть учтено в проекте плана», — сказали в министерстве.

Там добавили, что опубликованная версия проекта плана является первой редакцией и будет пересмотрена в дальнейшем. В Минфине заявили, что не знакомы с предложениями о введении в России единого оборотного налога.