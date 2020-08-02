Минздрав предостерег от путешествий пожилых и хронически больных россиян

Россиянам пожилого возраста, а также хронически больным, стоит воздержаться от путешествий. Об этом предостерег главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов, сообщает РИА Новости.

«Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжелого течения заболевания», — сказал Чуланов.

Он подчеркнул, что в поездках стоит отдавать предпочтение таким видам досуга, которые не предполагают массового скопления людей, а также носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию. По словам Чуланова, во многих российских регионах наблюдается высокая и даже растущая заболеваемость.

Ранее 2 августа сообщалось, что причиной роста заболеваемости в Краснодарском крае стало то, что жители региона не соблюдали рекомендованные меры предосторожности. Кроме того, выявляемость повысилась и просто по той причине, что власти стали проводить больше тестов.

В России за последние сутки выявили 5427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Таким образом, общее число зараженных выросло до 850 870. За весь период зафиксировано 14 128 летальных исходов, выздоровели 650 173 человека.