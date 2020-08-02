Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщает БЕЛТА.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть выросла с 37,8 доллара до 46,9 доллара за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин выросла до 25,7 доллара (ранее она составляла 20,7 доллара). На товарные бензины, легкие и средние дистилляты пошлина увеличилась с 11,3 до 14 долларов. Такой же размер пошлины установлен в отношении дизельного топлива, бензола, смазочных и прочих масел.

Ранее Россия была единственным поставщиком нефти в Белоруссию. По соглашению 2017 года, Москва поставляет 24 миллиона тонн сырья, причем шесть миллионов тонн Минск имел право направлять на реэкспорт, а экспортная пошлина поступала в белорусский бюджет.

Налоговый маневр означает, что если раньше Белоруссия получала нефть по внутренним российским ценам, то к 2024 году стоимость достигнет мирового уровня, так что заработать на реэкспорте уже не получится.

На фоне этих противоречий Белоруссия объявила, что может занять две нитки магистрального нефтепровода «Дружба», через который российское сырье поступает в Европу. Кроме того, Белоруссия начала закупать нефть у США.