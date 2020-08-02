В Белоруссии назвали дату обращения Лукашенко к народу и парламенту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес запланированное на 3 августа обращение к народу и парламенту. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на источники.

Отмечается, что эту информацию позже подтвердил доверенное лицо главы республики Олег Гайдукевич. По его словам, обращение перенесено на 4 августа.

Изначально косвенным подтверждением того, что обращение Лукашенко 3 августа не состоится, стало сообщение местных СМИ о том, что утром в назначенный день общественный транспорт в районе Дворца Республики будет курсировать в обычном режиме, хотя до этого сообщалось, что с 8:30 до 11:30 3 августа его движение будет изменено.

Начиная с июля 1994 года Александр Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии. На сегодняшний день идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в системе власти страны. Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.