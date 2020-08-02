Красный лук стал причиной вспышки сальмонеллеза в США

Вспышка сальмонеллеза в Америке связана с красным луком. Об этом заявили Центры США по борьбе с болезнями и их профилактике (ЦКПЗ), передает NBC DFW.

Согласно ЦКПЗ, по меньшей мере 396 американцев были инфицированы штаммом сальмонеллы. Предположительно, источником вспышки заболевания стал с красный лук, выращиваемый калифорнийской компанией Thomson International. ЦКПЗ также предупредили о других видах лука, которые могли быть заражены: «Из-за способа выращивания и сбора этого лука, другие виды, такие как белый, желтый или сладкий, также могут быть заражены».

К симптомам заражения сальмонеллой относятся диарея, лихорадка и спазмы желудка, которые проявляются в период от 6 часов до 6 дней после контакта с бактериями. По состоянию на субботу, 1 августа, сообщалось, что 59 из 396 зараженных штаммом сальмонеллы были госпитализированы. Летальных исходов зарегистрировано не было.

Отмечается, что вспышка впервые выявлена 10 июля. Агентство общественного здравоохранения Канады также сообщает о вспышке кишечной инфекции, которая может быть связана с США.