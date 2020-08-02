Бывший командующий ВДВ рассказал об изменении образа десантника

Если поначалу десантников считали невезучими и все неудачи операций сваливали на командование ВДВ, все же солдаты и во времена Второй мировой войны, и сейчас гордятся своей причастностью к этому роду войск. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал герой России, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

«Еще во времена Великой Отечественной войны служить в Воздушно-десантных войсках было почетно, этим гордились. (...) Направленный в госпиталь десантник прикладывал все усилия, чтобы после излечения попасть в любую десантную часть. А военнослужащие всех других родов войск, если вдруг их после госпиталя распределяли в ВДВ, никуда оттуда переводиться не хотели», — рассказал он.

Он также добавил, что во времена Великой Отечественной существовало 10 дивизий, личный состав которых не принимал участия в операциях и не совершал регулярных прыжков. За все время войны они выполнили лишь несколько десантирований с аэростата, однако и это причисляло их к братству.

«Сегодня ВДВ представляют собой сбалансированный, имеющий четко прописанный план строительства род войск, который органично вписывается в сегодняшние реалии Вооруженных сил», — подытожил изменения образа десантника Шаманов. По словам бывшего командующего, бойцы десанта находятся в отличной форме и решают множество задач, в том числе в отдаленных от России регионах.