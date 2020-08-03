Доходы бизнесменов в России обвалились до минимума за 20 лет

Доходы российских предпринимателей в структуре общих денежных доходов россиян упали до минимума за последние 20 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Доходами бизнесменов считаются их зарплаты, доходы от сдачи в аренду жилья и другого имущества, авторские вознаграждения, бонусы директоров и прочее. Во втором квартале 2020 года они упали до 3,5 процента, что является самым низким уровнем как минимум с 2000 года (данные за предшествующие годы хранятся на бумажных носителях в архиве). Для сравнения, в первом квартале предпринимательские доходы были на уровне 5,9 процента.
В денежном выражении доходы предпринимателей в апреле-июне составили 512 миллиардов рублей, что на 300 миллиардов меньше, чем в январе-марте. Общие доходы россиян за второй квартал Росстат оценил в 14,6 триллиона. По данным статистического ведомства, реальные располагаемые доходы в России во втором квартале в годовом выражении упали на 8 процентов, что стало сильнейшим обвалом с 1999 года.
Причиной падения доходов бизнесменов во втором квартале стала пандемия коронавируса. Из-за карантина многие предприятия, особенно в сфере услуг, оказались закрыты на 2,5 месяца. В лучшем случае люди получали минимальную зарплату, а владельцы малых предприятий и вовсе лишились доходов, сообщил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. В настоящее время ограничения для бизнеса еще полностью не сняты, что продолжит сказываться на предпринимательских доходах.