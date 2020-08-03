Украина заявила об обстрелах из гранатомета в Донбассе

Министерство обороны Украины заявило, что 2 августа в Донбассе было совершено два обстрела, передает «112.ua».

«Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденное. А уже через 15 минут совершил такую ​​же провокацию и неподалеку Красногоровки», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Минобороны утверждает, что украинские военные не открывали ответный огонь. Раненых и погибших нет.

В полночь 27 июля вступил в силу режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии. Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.