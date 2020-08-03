Сирийские военные понесли потери при столкновении с боевиками в Идлибе. Об этом сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александра Щербицкий, передает «Интерфакс».

Отмечается, что боевики запрещенной в России группировки «Джабхат-ан-Нусра» несколько раз пытались прорвать позиции сирийской армии около населенного пункта Хамрат, однако все их атаки были отражены. Силам и технике террористов нанесен значительный урон. Однако среди сирийских военных есть потери.

30 июля сообщалось, что сирийская армия пятый день подряд обстреливает боевиков в районе города Кабани и у горы Джабал аль-Акрад на северо-западе провинции Идлиб.

Провинция Идлиб — единственный сирийский регион, большую часть которого до сих пор контролируют террористы. 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о режиме прекращения огня в провинции: они согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.