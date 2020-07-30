Сирия нанесла удары по боевикам в Идлибе

Сирийская армия пятый день подряд обстреливает боевиков в районе города Кабани и у горы Джабал аль-Акрад на северо-западе провинции Идлиб. Об этом сообщает Al Masdar News.

Армия нанесла артиллерийские удары по позициям повстанцев и членов Рабочей партии Турции (TIP). Помимо этого, Дамаск атакует позиции боевиков на юге Идлиба. Армия также планирует наступать на район равнины Аль-Габа.

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29 июля сообщалось, что совместное патрулирование стратегической трассы Сирии M4 российскими и турецкими военными неожиданно сорвали. Официальной причиной произошедшего стало уведомление турецкого силового ведомства командования российских сил в стране о невозможности в полной мере обеспечить безопасность в пункте сбора в районе Аль-Хавр.

Провинция Идлиб — единственный сирийский регион, большую часть которого до сих пор контролируют террористы. 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о режиме прекращения огня в провинции: они согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.

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