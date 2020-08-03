Трамп назвал срок продажи TikTok

Президент США Дональд Трамп назвал срок продажи приложения TikTok. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы установили дату — примерно 15 сентября, в этот момент [TikTok] прекратит работу в Соединенных Штатах. Но если кто-то, Microsoft или кто-то еще, купит его, то это будет интересно», — отметил американский лидер.

Трамп рассказал, что во время обсуждения этого вопроса с Microsoft он призывал купить всю компанию, а не долю в ней. «Думаю, покупка 30 процентов — это сложно», — добавил глава Белого дома.

Ранее Microsoft подтвердила желание купить TikTok у китайской ByteDance. Сделка состоится при полном пересмотре безопасности пользовательских данных. В случае успеха сделки данные американских пользователей социальной сети будут храниться на территории США.

О планах Microsoft приобрести TikTok сообщалось 31 июля. По неофициальным данным, Дональд Трамп собрался вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы Китай не мог контролировать работу соцсети в США. На следующий день стало известно, что американский лидер собирается запретить социальную сеть.