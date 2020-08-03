Воробьев поручил активно восстанавливать сферу услуг в Подмосковье

После прохождения пика пандемии коронавирусной инфекции в Подмосковье необходимо активно восстанавливать сферу услуг, заявил губернатор области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО.

Из-за распространения коронавируса в Подмосковье действовали ограничения на работу объектов сферы услуг.

«Задача сейчас сферу услуг наращивать, особенно в малых и больших городах. Поэтому мы акцент делаем на благоустройство, на гостиницы. У нас существует специальная программа, специально инвесторов ищем», — сказал он.

В профильном ведомстве уточнили, что на сегодняшний день в регионе

насчитывается более 800 гостиниц, санаториев и домов отдыха, а также свыше 46 тысяч торговых объектов.

15 июня Воробьев заявил, что из-за ограничения на международное авиасообщение число туристов в летний сезон может вырасти в Московской области на 10-15 процентов. Он заверил, что регион готовится к летнему сезону как в части сервиса, так и в части соблюдения санитарных норм.