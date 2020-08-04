Монетный кризис оставил американские прачечные без сдачи

Кризис с нехваткой наличных монет в обращении оставил многих представителей малого бизнеса в США без сдачи для клиентов, пишет Bloomberg. Одними из тех, кто ощутил ситуацию на себе острее остальных, стали владельцы прачечных.

Издание приводит пример Чарльза Букаса, который ежедневно объезжает несколько кварталов родного калифорнийского города Сан-Диего в поисках банка, который смог бы разменять ему наличные банкноты на монеты, преимущественно номиналом 25 центов (так называемые четвертаки).

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Из-за того, что банки сейчас ограничивают количество выдаваемых в одни руки монет, за два часа Букасу удается собрать их примерно на 120 долларов. Мелочь необходима предпринимателю, чтобы выдавать сдачу клиентам, однако пока основным источником монет для него остаются семья и друзья.

Ситуация, которую уже назвали монетным кризисом, сложилась в США из-за того, что во время пандемии коронавируса многие американцы предпочитали безналичные способы оплаты, считая его более безопасным. В результате у них скопилось большое количество неиспользуемых монет, которых не хватает малым и средним предприятиям.

Экономисты отмечают, что речь не идет о кризисе ликвидности, поскольку количество наличных денег в обращении на данный момент составляет около 47,8 миллиарда долларов против 47,4 миллиарда годом ранее. При этом существенная часть наличных недостаточно мобильна и не поступает экономическим агентам, которые в ней нуждаются.