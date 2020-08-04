В Японии задумались о размещении оружия у территории противника

Экспертный совет правящей Либерально-демократической партии Японии задумался над тем, чтобы вести «противоракетную оборону на территории противника». Соответствующее предложение отправили на рассмотрение в правительство, передает Sina News.

Сначала предложение звучало как «возможности атаковать базы противника в целях противоракетной обороны», но формулировки быстро изменили. При этом, согласно японской конституции, стране запрещено обладать стратегическими вооружениями. Если кабинет министров примет предложение, Токио все равно нужно будет действовать в рамках закона — а он запрещает решать международные конфликты военным путем.

Sina News отмечает, что под противником могут иметь в виду Китай. Так, число китайских патрульных судов, которые патрулируют Восточно-Китайское море, в последнее время значительно увеличилось. Они часто подплывают к островам Сенкаку (на китайском — Дяоюйдао) — предмету территориального спора между Пекином и Токио. Де-факто их контролирует Япония.

Такое предложение также могло быть спровоцировано отказом японской стороны от размещения на своей территории двух комплексов американской наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore. 25 июня власти страны решили аннулировать план по их развертыванию. Они должны были разместиться в префектурах Акита и Ямагути.

О том, что США к 2023 году планируют разместить на японских островах два американских комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, стало известно в декабре 2017 года.

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