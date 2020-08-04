Американский актер Шон Пенн тайно женился на 28-летней австралийской актрисе Лейле Джордж. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на близкую подругу Пенна Ирену Феррис.

Отмечается, что до вступления брак 59-летний актер и его избранница состояли в отношениях четыре года. «Вам суждено быть вместе! Да благословит господь вас и вашу семью!» — сказала Феррис.

Лейла Джордж — дочь американского актера и продюсера Винсента Д'Онофрио. В 2016 году она сыграла главную роль в картине «В объятиях смерти» с Джеймсом Франко. Также на ее счету роли в таких картинах, как «Хроники хищных городов», «Малыш Кид» и «Долгий дом».

Шон Пенн — актер и кинорежиссер. Получил две статуэтки «Оскар» за роли в картинах «Таинственная река» и «Харви Милк». В качестве режиссера выступал на съемках фильма, посвященного теракту в США «11 сентября», а также «В диких условиях» и других. Пенн был дважды женат: на певице Мадонне и актрисе Робин Райт.