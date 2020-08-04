Подозреваемый в убийстве российского ЛГБТ-блогера рассказал об их знакомстве

В сети появилось видео, на котором 45-летний уроженец Азербайджана, в квартире которого нашли тело ЛГБТ-блогера, рассказал об их знакомстве и обнаружении тела. Запись во вторник, 4 августа, публикует 78.ru на своей странице в Twitter.

Мужчина на камеру рассказал, что с блогером он познакомился случайно четыре месяца назад и пустил к себе пожить. С утра он «сбегал в ларек», а потом решил разбудить товарища. «Смотрю, он не встает. Развернул его, а он уже мертв. Местные сказали, насколько я понял, что у него передозировка с наркотиками», — рассказывает подозреваемый.

Жена и дочь хозяина квартиры в этой время были на даче и не знали о случившемся.

По данным телеканала, мужчина задержан. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что причиной смерти молодого человека, по предварительным данным, стало удушение.

22-летний блогер, уроженец Таджикистана, снимал ролики для TikTok, в которых открыто заявлял о своей нетрадиционной ориентации.

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