Выставленные на продажу данные миллиона россиян оказались недействительны

Данные более миллиона участников голосования по поправкам к Конституции, выставленные на продажу в даркнете, оказались недействительны. Об этом РИА Новости сообщил глава штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух.

«Мы выделяли несколько сэмплов, которые выставлены к покупке, выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет», — пояснил он.

Представитель штаба также рассказал, что утечка произошла в процессе передачи данных о голосовавших в участковые избирательные комиссии во время сверки списков для исключения двойного голосования. В базе были представлены не персональные данные, а номера паспортов.

Он добавил, что угрозы опасных последствий утечки базы данных нет. «На будущее процедуру, наверное, надо будет усложнить, может быть, усилить шифрование и ответственность, потому что утечка произошла в результате безответственного отношения каких-то сотрудников избирательных комиссий», — подчеркнул Массух.

О сливе номеров и серий паспортов участников голосования по Конституции стало известно ранее 4 августа. Уточнялось, что на тематических форумах база на 1,1 миллиона строк продается по 1,5 доллара за каждую и пользуется спросом. Продавец указал, что «база полностью свежая».

Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Конституционные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Впервые о необходимости внести изменения в Основной закон, принятый в 1993 году, президент Владимир Путин заявил в январе. Тогда же он пообещал, что изменения внесут только после одобрения большинства.