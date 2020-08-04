Российский студент придумал новый способ переработки пластика

Студент Воронежского государственного университета Сергей Зайцев придумал новый менее затратный и более экологичный способ переработки пластика. Об этом сообщается на сайте вуза.

Обучающийся на факультете компьютерных наук студент под руководством профессора кафедры цифровых технологий Михаила Семенова разработал компьютерную программу позволяющую моделировать структуры молекул полимеров и разлагать их на более простые и безвредные для окружающей среды соединения при помощи радиации.

Сергей Зайцев полагает, что разработка позволит не только безопасно утилизировать и перерабатывать изделия из пластика, но и синтезировать их с заранее определенными свойствами.

Ранее в ООН представили доклад о негативном влиянии использованных защитных масок на экологию. Кроме того, эксперты указали, что товары, привозимые курьерскими службами, заворачивают в пластик, и упаковка часто выбрасывается без переработки.